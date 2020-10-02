Не хватает ласки и внимания: Харламов грустит после развода с Асмус

Накануне певица и модель Анна Калашникова побывала в студии Comedy Club. Именно там обсуждали одну из главных тем последних месяцев российского шоу-бизнеса – развод Гарика Харламова и Кристины Асмус. После этого Калашникова сделала вывод, что шоумену не хватает любви. Об этом он заявила в интервью «Пятому каналу».

По словам Анны, Гарик отметил, что его шутки стали очень пошлыми потому что он в разводе. Харламов уточнил, что ему не хватает внимания, любви и ласки.

Напомним, что о расставании звездной пары стало известно в июне этого года. Бракоразводный процесс продолжается. Пара договорилась принимать равное участие в воспитании дочери Анастасии. В этом году она пошла в первый класс.