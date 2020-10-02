«Фабрика мелодрам» возвращается: зрительниц «Dомашнего» ждут две недели премьер

Телеканал «Dомашний» снова открывает свою «Фабрику мелодрам». С 12 октября целый две недели по будням в 19 часов зрителей ждут одни лишь премьеры о жизни и любви сильных женщин.

12 октября — «Обманутые надежды». Актриса Юлия Шиферштейн впервые исполняет главную роль. Ее партнеры по ленте — Андрей Фролов и Юрий Батурин. Первый отступил от амплуа благородного героя и в этот раз сыграл негодяя, а второй, наоборот, — настоящий принц на белом коне, который спасет женщину из замка, где ее удерживает чудовище, то есть, собственный муж.

13 октября — «Одно теплое слово». Александра Никифорова и Егор Вадов играют супругов, чье семейное счастье рушится на глазах. Муж находит утешение в объятиях другой женщины, а жену-психолога в этой ситуации даже некому поддержать. И тогда она обращается за помощью к одному из своих клиентов.

14 октября — «Пропасть между нами». Мать троих детей переживает предательство лучшей подруги, измену мужа и даже тюрьму. Хватит ли у нее сил начать жизнь заново и снова поверить мужчине, признавшемуся ей в любви? В ролях: Наталья Терехова, Игорь Ботвин и Алексей Матошин.

15 октября — «Ради жизни». Юная девушка влюбляется в успешного мужчину, теряет голову и в итоге оказывается брошенной и беременной. Теперь ее задача — найти обидчика и заставить его платить по счетам. Главные роли исполнили Вероника Эйдлин и Максим Радугин.

16 октября — «Ты мой». Главную героиню предает весь мир, даже собственный муж. Теперь она вынуждена искать помощи у своего главного врага. В ролях: Анастасия Карпенко, Сергей Малюга и Гена Попенко.