«Ультрамодный образ»: Софья Эрнст засветилась на красной дорожке в серебристом платье

Стилист Лариса Тимиряева отметила, что наряд исполнен на стыке двух стилей — ретро и футуризма.

Вслед за «Кинотавром» в Сочи праздник кино переместился в Москву – накануне здесь открылся Московский международный кинофестиваль. На церемонии блистали многие звезды экрана и театральные дивы. Среди отметившихся на красной ковровой дорожке оказалась и жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста — Софья.

Актриса из сериала «Содержанки» выбрала блестящий во всех смыслах наряд. Она облачилась в серебристое платье с ниспадающими с плеч рукавами, выполненное на стыке двух стилей – футуризма и ретро. Стилист Лариса Тимиряева прокомментировала образ звезды.

«Эффектный ультрамодный образ, объединивший в себе несовместимое, а именно прошлое и будущее: ретро и футуристический стили. Ретро в фасоне платья, юбке-годе, драпировках, романтично спущенных плечах, акценте на талии, а нотки футуризма представлены в виде цвета плавленого серебра, геометрических формах и создаваемом эффекте жесткости фактур. Все выстроено гармонично, поскольку жесткие линии лучше всего смотрятся именно на глянце, а металлизированный блеск их только усилил, добавив в образ контраста. Острые углы нашли свое отражение в остром носе обуви. А вот романтическую тему поддержали украшения и прическа с эффектом влажных волос, которая вернулась в моду в весенне-летнем сезоне 2020. Образ выстроен на контрасте и гармонии», — отметила Лариса Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».