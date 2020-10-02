Владимир Конкин слег в своей квартире и выгнал оттуда всех родственников после смерти дочери

Актер заявил, что хочет побыть один и никого не желает видеть.

Актер Владимир Конкин выгнал всех родных из своей квартиры после смерти 32-летней дочери Софии. Он не хочет никого видеть. По словам его друга Алексея Лобарева, он очень переживает за товарища, который замкнулся в себе после трагедии с дочкой.

«Владимир Алексеевич слег, он даже не встает. Всех друзей и родных попросил оставить его на время, хочет побыть один. Мы за него, конечно, очень переживаем. Звоним по очереди, чтобы проверить, как себя чувствует. Как-никак, у него два клапана в сердце стоят…» Алексей Лобарев

Как заметил Лобарев, к смерти Софии может быть причастен ее сожитель Михаил Серов. С девушкой тот жил последние три месяца. Причем, как заметил Лобарев, их совместная жизнь была далека от идеала. Они постоянно выясняли отношения, сообщает «Стархит».

Напомним, что София Конкина утонула в бассейне при фитнес-центре. По предварительным данным, перед походом она купила бутылку вина, которую выпила. Как ее пропустили в фитнес-центр в таком состоянии — остается только догадываться.