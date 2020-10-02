«Стягивал майку и ругался, что я ломаюсь»: школьницы о домогательствах знатока Скипского и его коллег

Известного игрока «Что? Где? Когда?» и некоторых его товарищей подозревают в насилии.

Известный игрок программы «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский и несколько его коллег подозреваются в насилии над школьницами, а также сексуальных домогательствах. Всего в различных соцсетях против знатока и его коллег было выдвинуто 43 обвинения. Почти все девушки, которые рассказывали о домогательствах, действовали анонимно.

Так одна из девушек, к примеру, рассказала, что Скипский стал приставать к ней, когда ей было всего 14 лет. Причем он целенаправленно в течение двух лет готовил ее к сексуальным отношениям. Как только ей исполнилось шестнадцать лет — случился половой акт.

«Он стягивал с меня майку и ругался, что я ломаюсь», — так говорит о Скипском уже другая девушка. И подобных историй об уважаемом знатоке несколько десятков.

Интересно, что многие девушки, выдвинувшие обвинения против знатока, не захотели рассказывать журналистам подробности приставаний, боясь преследования.

Добавим, что кроме Скипского, «под подозрение» попали и другие известные личности. К примеру, тренер «Что Где? Когда?» Александр Барышников из Пермского края. Одна из девушек рассказала, что наставник трогал ее, когда они оставались одни, и клал руки на колено.

Еще одним знатоком, который мог приставать к несовершеннолетним школьницам, стал тренер из Казани Айрат Мухарлямов. Он, возможно, делал массаж в гостинице 13-летней школьнице, сообщает «Комсомольская правда».