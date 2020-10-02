«Когда пропустил пробежку»: бывшая жена Прилучного заметно поправилась после развода

Самоизоляция из-за пандемии коронавируса стала серьезным испытанием для каждого в отдельности, а также для многих семейных пар. Выйдя из заточения, многие не смогли сохранить отношения, предпочтя развод. Так поступили прожившие почти 10 лет в браке Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Они поделили имущество тихо и без суда, а двоих детей стараются видеть одинаково часто, хотя дочь и сын живут с матерью.

Муцениеце теперь живет в московской квартире. Девушка старается уделять активное внимание своей физической форме и совершает ежедневные пробежки. Но одну пропустила. Результатом стала фотография, которая наглядно продемонстрировала, что бывает, если игнорировать физкультуру: прибавив себе килограммов на лице, Агата показала себя поправившуюся.

«Когда пропустил пробежку», — подписала Муцениеце.

Конечно, это шутка. Девушка использовала популярное мобильное приложение, которое сейчас пользуется бешеным спросом: его уже опробовали многие звезды, включая Тину Канделаки.