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«Крутой? Да нет, это я крутая»: Игорь Крутой вспомнил знакомство с Аллой Пугачевой

Как отметил композитор, именно для Примадонны он написал свою главную песню о любви.

«Крутой? Да нет, это я крутая»: Игорь Крутой вспомнил знакомство с Аллой Пугачевой
Игорь Крутой и Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com

Композитор Игорь Крутой в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о знакомстве с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой.

Игорь Крутой и Алла Пугачева
Игорь Крутой и Алла Пугачева. Фото: Кадр из программы «Судьба человека»

«Алле очень понравилась моя песня «Ты меня любишь», которую спел Александр Серов. Она позвала меня к себе в гости. Алла открыла дверь и говорит: «Крутой?» Я утвердительно ответил. А она добавила: «Да нет, это я крутая». Так состоялось наше знакомство».

Игорь Крутой

Как заметил исполнитель, он очень сильно волновался во время той встречи. «Я был в полуобморочном состоянии. Сел за рояль и спел песню «Ты меня любишь». Она сказала, что  это ее песня, но исполнять ее она не будет. А потом я написал для нее композицию «Любовь похожая на сон». Это, как я думаю, моя главная песню о любви», — сказал Игорь Крутой.

Игорь Крутой – один из самых известных российских композиторов и продюсеров. Он написал музыку для таких артистов, как Лайма Вайкуле, Ирина Аллегрова и многих других звезд отечественной эстрады.

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