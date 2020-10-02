«Крутой? Да нет, это я крутая»: Игорь Крутой вспомнил знакомство с Аллой Пугачевой

Как отметил композитор, именно для Примадонны он написал свою главную песню о любви.

Композитор Игорь Крутой в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о знакомстве с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой.

«Алле очень понравилась моя песня «Ты меня любишь», которую спел Александр Серов. Она позвала меня к себе в гости. Алла открыла дверь и говорит: «Крутой?» Я утвердительно ответил. А она добавила: «Да нет, это я крутая». Так состоялось наше знакомство». Игорь Крутой

Как заметил исполнитель, он очень сильно волновался во время той встречи. «Я был в полуобморочном состоянии. Сел за рояль и спел песню «Ты меня любишь». Она сказала, что это ее песня, но исполнять ее она не будет. А потом я написал для нее композицию «Любовь похожая на сон». Это, как я думаю, моя главная песню о любви», — сказал Игорь Крутой.

Игорь Крутой – один из самых известных российских композиторов и продюсеров. Он написал музыку для таких артистов, как Лайма Вайкуле, Ирина Аллегрова и многих других звезд отечественной эстрады.