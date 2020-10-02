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«Он лапку дал мне!»: Рудковская показала реакцию Гном Гномыча на новорожденного братика

В семье светской львицы и фигуриста Плющенко долгожданное пополнение.

«Он лапку дал мне!»: Рудковская показала реакцию Гном Гномыча на новорожденного братика
Яна Рудковская с мужем Евгением Плющенко и сыном Сашей. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

Продюсер и светская львица Яна Рудковская неожиданно для все объявила, что теперь у нее четверо сыновей. Оказалось, что в семье блондинки и фигуриста Евгения Плющенко — пополнение: 25 сентября на свет появился малыш, которого назвали Арсением. Пара прибегла к услугам суррогатной матери после нескольких безуспешных попыток ЭКО.

Накануне малыша забрали домой. Рудковская сняла на видео реакцию своего семилетнего сына от Плющенко, Саши, которого ласково называют Гном Гномычем. Видео она опубликовала у себя в Instagram.

«Забрали сегодня наше счастье домой!» — подписала видео Рудковская и спросила Сашу: «Нравится тебе?»

Мальчик тепло разглядывает кроху в люльке и признается: «Очень хороший! Он улыбается, лапку дал мне!»

Для Яны Рудковской Арсений стал четвертым ребенком. Первый, Николай, который достиг 18-летнего возраста, появился у девушки в браке с Виктором Батуриным. До этого она воспитывала сына своего мужа от первого брака, Андрея, которого усыновила и считает своим.

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