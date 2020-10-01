Опасные увлечения: Максиму Фадееву пришлось вызвать скорую помощь

52-летний музыкант упал с электросамоката и получил серьезные травмы.

Композитор Максим Фадеев получил травму грудной клетки, сообщает Super со ссылкой на бригаду скорой помощи.

Стало известно, что экс-продюсер группы «Серебро» и певицы Наргиз катался на электросамокате по своему загородному участку и упал. Автор и исполнитель песни «Танцы на стеклах» ехал на полной скорости, поэтому получил довольно тяжелые травмы. По словам медиков, продюсеру предварительно диагностировали ушиб грудной клетки и переломы ребер.

Как сказал сам пострадавший, ему тяжело дышать и разговаривать. Врачи прописали Фадееву полный постельный режим.

Отметим, что Фадеев начал изучать современный самокат относительно недавно. Музыкант приобрел транспортное средство летом и катался на территории своего дома в загородном поселке.

«Последние, теплые дни лета!» — написал Фадеев под фото с электросамокатом.

Поклонники были в восторге, увидев композитора с новомодной техникой:

«Красавчик!», «Какой транспорт!», «Крут, как всегда».

Напомним, что в последнее время из лейбла продюсера ушли многие артисты. Максим Фадеев остался в сложных отрешениях с исполнителями Леной Темниковой и Наргиз. Недавно о ссорах с продюсером рассказала и певица Линда.