«Бредит небом»: Ирина Слуцкая поведала о планах 13-летнего сына

В проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду» фигуристка рассказала о своих детях, неизлечимой болезни и других подробностях личной жизни.

Фигуристка Ирина Слуцкая — мама троих детей. Сыну Артему уже 13 лет, а дочкам Варваре и Кире нет еще 10 и года соответственно. По словам Ирины, старшая девочка с четырех лет каталась на коньках, а сейчас занимается танцами на льду. Артем тоже выбрал спорт, раньше он занимался хоккеем, а сейчас мечтает стать пилотом. Об этом Ирина рассказала в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

«Он бредит небом. Очень хочет в гражданскую авиацию, стать капитаном воздушного лайнера. К этому готовится, много учится. Изучает два иностранных языка: английский и французский и очень хочет начать китайский. Если желание не перегорит, то будет хорошее воплощение его мечты», — поделилась Слуцкая.

Кроме этого Ирина рассказала о своем заболевании. Болезнь сосудов неизлечима, но поддерживается гормональной терапией.

В 2002 году Слуцкая выиграла свою самую главную медаль. На Олимпийских играх в Солт-Лейк-сити она стала серебряным призером, хотя претендовала на чемпионство. Спортсменку засудили. Позже главные игры четырехлетия назвали самыми скандальными за всю историю.