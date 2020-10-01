«За великих спокоен»: Стоянов высказался после новостей об отправке артистов старше 65 лет по домам

Народный артист России Юрий Стоянов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался о ситуации, когда людей старше 65 лет в столичном регионе, в том числе и актеров, отправляют сидеть дома в связи с новой вспышкой коронавируса.

«Если говорить о людях, то подобные меры оправданы, если, конечно, они временные. Если это все меры, которые связаны с защитой и жизнью людей. Только не надо все переворачивать в плоскость великих артистов. Я за великих артистов вообще как-то спокоен. У великих артистов нет проблемы, что им по крайней мере есть». Юрий Стоянов

Ранее глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский настоятельно рекомендовал всем столичным театрам пересмотреть репертуар и сделать так, чтобы все артисты старше 65 лет ушли домой на самоизоляцию.

В связи с этим театр «Ленком» снял из репертуара спектакли с актрисой Инной Чуриковой, которой 76 лет. При этом в октябре звезда все-таки появится на сцене – только в театре имени Вахтангова. Она сыграет в спектакле «Аудиенция».