«Взяла и тормознула»: Курбан Омаров рассказал о том, почему решил жениться на Ксении Бородиной

Пять лет назад бизнесмен Курбан Омаров и телеведущая Ксения Бородина вступили в брак. До этого несколько лет они были друзьями, причем Курбан делился с Ксенией весьма пикантными моментами личной жизни. Например, как ему удалось соблазнить какую-то девушку. Об этом бизнесмен рассказал в YouTube-шоу «Алена, блин».

«Я прошел все тусовки, везде, где можно было кайфануть, — кайфанул. Но у меня никогда не было семьи. И я понял, что Ксюха — это тот человек, который меня взяла и тормознула. Четыре или даже пять лет мы были просто друзьями. Представляешь, какая подстава была? Я ей рассказывал, как и какую телку раскрутил, как обманул кого-то. А это она это все на ус мотала, а потом я на ней женился», — рассказал Омаров.

Много лет Курбан скрывал от общественности то, чем зарабатывает на жизнь. Выяснилось, что у него есть семейный строительный бизнес. Также он занимается венчурными инвестициями, вкладывается в новые проекты и получает доход от рекламы в Instagram.