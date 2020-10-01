«Пускай театры откажутся от артистов»: Садальский нелестно высказался о руководителях «Ленкома»

Как отметил актер, он возмущен, что все октябрьские спектакли с 76-летней актрисой Инной Чуриковой сняли из репертуара.

Актер Станислав Садальский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro нелестно отозвался о руководителях театра «Ленком».

Поводом послужила ситуация, из-за которой все октябрьские постановки театра с актрисой Инной Чуриковой, которой 76 лет, сняли из репертуара. При этом в октябре звезда все-таки появится на сцене — только в Театре имени Вахтангова. Она сыграет в спектакле «Аудиенция».

«Это все видимость работы. Буря в стакане воды. Если надо отменять спектакли, то пускай театры откажутся от артистов. Просто руководители театра хотят выслужиться. Инна Чурикова очень любит работать. Она шикарная и блистательная актриса. Просто создается видимость какой-то деятельности».

Станислав Садальский

Ранее глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский настоятельно рекомендовал всем столичным театрам пересмотреть репертуар и сделать так, чтобы все артисты старше 65 лет ушли домой на самоизоляцию.