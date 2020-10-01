«Бабки капают»: Курбан Омаров впервые рассказал о своих источниках дохода

Небывалую популярность бизнесмен Курбан Омаров приобрел с того момента, как стал мужем телеведущей Ксении Бородиной. Но он никогда не рассказывал о том, чем зарабатывает на жизнь. Эта тема была вообще закрыта. Причем Омарова не смущали и домыслы, что он якобы сидит на шее жены. Курбан считает, что деньги любят тишину. Однако в YouTube-проекте «Алена, блин» все-таки рассказал о своих источниках дохода.

«У нас есть семейный бизнес, отец — основатель. Мы строим многоэтажные, многоподъездные дома по России. Я являюсь соучредителем, председателем совета директоров этой компании. Мы строим коттеджные поселки, «Архангельское» на Ильинке мы строили. Я креативный создатель TeikaBoom (парк развлечений, ресторан, кафе. — Прим. ред.) — бешеной популярностью пользуется. 92 миллиона за полтора года отбились. Бабки капают, бабки есть», — рассказал Омаров.

Кроме того, Курбан признался, что увлекается венчурными инвестициями, потому что азартный человек. Но при этом казино не любит. Также он нередко вкладывается в различные новые проекты и получает доход от рекламы в Instagram.

Этим летом Омаров отметил свое 40-летие. В день рождения муж теледивы признался, что он счастливый человек, а цифрам в паспорте не верит.