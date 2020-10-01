«Вид потрясающий»: Самбурская в кружевном корсете засветила пышную грудь

Актриса Настасья Самбурская обожает эпатировать публику. Совсем недавно звезда сериала «Универ. Новая общага» предстала кардинально преображенной – она перекрасила волосы в блонд, чем смутила не только фанатов, но и свою лучшую подругу Наталью Рудову.

На этот раз актриса ничего менять в себе не стала. А только лишь выгодно подчеркнула. Девушка облачилась в сексуальный кружевной корсет, утянувший ее осиную талию и эффектно акцентировавший пышный бюст. И даже тут Самбурская не удержалась и отпустила шутку:

«Вид из окна конечно потрясающий…» — подписала девушка.

Самбурская позировала у окна на высоких этажах одного из московских небоскребов. Но поклонникам, конечно же, не до видов — они не смогли отвести глаз от декольте любимицы:

«На виде из окна сложно сконцентрироваться», «Да тут вид из окна отдыхает от вида вашей фигурки», «Какое окно?! Я его не заметил», «Вряд ли кто-то на окно смотрел вообще», «Настенька, ты шикарная девушка», «Вид из бюстгальтера тоже ничего такой», — пишут в комментариях.