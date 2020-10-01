«Буду кормить мужа»: Высоцкая объяснила, куда исчезает еда после ее кулинарных шоу

В эфире своего YouTube-шоу «Мне это нравится!» Юлия Высоцкая ответила на вопрос, который волнует многих ее зрителей.

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«Вот вы меня все время спрашиваете, куда девается та еда, которую я всегда готовлю… Вот это — единственное, что сегодня удалось спасти, все остальное съели операторы», — сказала актриса и показала противень с картофельными чипсами.

По словам звезды, во время съемок программы «Едим дома!» она приготовила мясо на гриле, пасту с соусом из сыра, бургеры с салатом. Именно от последнего блюда остались чипсы из сладкого картофеля.