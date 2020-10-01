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«Буду кормить мужа»: Высоцкая объяснила, куда исчезает еда после ее кулинарных шоу

Похоже, что съемочной группе, которая сотрудничает с актрисой, крупно повезло.

«Буду кормить мужа»: Высоцкая объяснила, куда исчезает еда после ее кулинарных шоу
Юлия Высоцкая. YouTube-шоу «Мне это нравится!»/стоп-кадр

В эфире своего YouTube-шоу «Мне это нравится!» Юлия Высоцкая ответила на вопрос, который волнует многих ее зрителей.

«Вот вы меня все время спрашиваете, куда девается та еда, которую я всегда готовлю… Вот это — единственное, что сегодня удалось спасти, все остальное съели операторы», — сказала актриса и показала противень с картофельными чипсами.

Чипсы, которые удалось спасти от операторов
Чипсы, которые удалось спасти от операторов. YouTube-шоу «Мне это нравится!»/стоп-кадр

По словам звезды, во время съемок программы «Едим дома!» она приготовила мясо на гриле, пасту с соусом из сыра, бургеры с салатом. Именно от последнего блюда остались чипсы из сладкого картофеля.

«Я их заныкала. Не все, а то, что удалось заныкать, и буду ими кормить мужа. Для него картофель, да еще с чесноком и розмарином — это мечта. Вот такой будет ужин», — сказала Юлия.

Операторы
Операторы, которые съедают блюда Высоцкой. YouTube-шоу «Мне это нравится!»/стоп-кадр

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Едим домаШоу "Мне это нравится!"Юлия ВысоцкаяЮлия Высоцкая и Андрей Кончаловский