73-летняя Неелова выйдет на сцену «Современника», несмотря на запреты из-за карантина

В ближайшее время в театре состоится премьера с участием звезды.

Актриса Марина Неелова, которой в январе исполнилось уже 73 года, выйдет в ближайшее время на сцену театра «Современник» и примет участие в новой постановке. Известно, что это будет премьера. При этом ранее глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский настоятельно рекомендовал всем столичным театрам пересмотреть репертуар и сделать так, чтобы артисты старше 65 лет ушли домой на самоизоляцию. Больных коронавирусом в столице, как известно, с каждым днем все больше.

Отметим, что «Современник» стал не единственным столичным театром, где по каким-то причинам «позабыли» о правилах и готовы рисковать здоровьем пожилых актеров. К примеру, в Театре имени Маяковского очень много артистов, возраст которых перевалил за 65 лет.

В пресс-службе пояснили, что не могут отправить всех артистов по домам. Театр просто придется в таком случае закрыть. Также продолжат выходить на сцену возрастные артисты в Театре имени Моссовета, Малом и Театре имени Вахтангова, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее директор «Ленкома» Марк Варшавер убрал из репертуара все спектакли с участием 76-летней Инны Чуриковой. Как он отмечал, в театре не имеют права рисковать здоровьем народного достояния.