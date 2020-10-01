«Он ее оскорблял еще в Америке и Риге»: Фриске рассказал об издевательствах Шепелева над Жанной

Как отметил убитый горем отец звезды, к ним домой телеведущий приезжал только, чтобы увидеться с Платоном.

Отец покойной певицы Жанны Фриске, которая ушла из жизни в 2015 году от рака мозга, Владимир Фриске, заявил, что гражданский муж звезды, телеведущий Дмитрий Шепелев, издевался над его дочерью.

«Он ее оскорблял еще в Америке и Риге, где она лечилась. Говорил, что ты страшная и будешь никому не нужна». Владимир Фриске

Как заметил Владимир Фриске, близкие люди Жанны, в частности, певица Ольга Орлова и телеведущая Лера Кудрявцева, знали о таком обращении с певицей, но молчали. Они все рассказывали его жене Ольге, а вот самому ему ничего не говорили. Как заметил отец покойной исполнительницы, он никогда не простит Шепелева за издевательства над дочерью. По его мнению, в их доме в последние месяцы жизни Жанны шоумен появлялся только, чтобы увидеться с Платоном, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Дмитрий Шепелев уже несколько лет не позволяет их общему с Жанной Фриске сыну видеться с бабушкой и дедушкой. Они, со своей стороны, верят: когда мальчик подрастет, то сделает правильные выводы, кто ему враг, а кто друг.