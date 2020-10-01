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«Хорошая фигурка!»: Макеева в купальнике зажигательно станцевала у бассейна

Актриса и телеведущая отдыхает в Турции.

«Хорошая фигурка!»: Макеева в купальнике зажигательно станцевала у бассейна
Анастасия Макеева. Фото: Global Look Press

Еще недавно актриса Анастасия Макеева блистала в откровенном наряде на театральной премьере, а сейчас уже отдыхает на одном из турецких курортов. Звезда сцены улетела на море с сестрой и радует фанатов снимками с побережья, не стесняясь публиковать фото в купальниках.

А похвастаться 38-летней Макеевой есть чем, уверены многочисленные поклонники. Специально для них девушка сняла видео, на котором станцевала в бассейне. Зажигательные движения актрисы заворожили фолловеров, и они усыпали любимицу комплиментами:

«Хорошая фигурка!», «Настя супер, хорошего отличного осеннего солнечного настроения и отличного отдыха», «Фигурка дошла до совершенства, супер!!», «Настя, ты классная», «Хороша», «Игривая девчонка», — пишут в комментариях.

Сама Макеева сообщила фанатам, что завела страничку в популярной молодежной соцсети TikTok и теперь будет чаще снимать видео на радость поклонникам.

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