«Хорошая фигурка!»: Макеева в купальнике зажигательно станцевала у бассейна

Еще недавно актриса Анастасия Макеева блистала в откровенном наряде на театральной премьере, а сейчас уже отдыхает на одном из турецких курортов. Звезда сцены улетела на море с сестрой и радует фанатов снимками с побережья, не стесняясь публиковать фото в купальниках.

А похвастаться 38-летней Макеевой есть чем, уверены многочисленные поклонники. Специально для них девушка сняла видео, на котором станцевала в бассейне. Зажигательные движения актрисы заворожили фолловеров, и они усыпали любимицу комплиментами:

«Хорошая фигурка!», «Настя супер, хорошего отличного осеннего солнечного настроения и отличного отдыха», «Фигурка дошла до совершенства, супер!!», «Настя, ты классная», «Хороша», «Игривая девчонка», — пишут в комментариях.

Сама Макеева сообщила фанатам, что завела страничку в популярной молодежной соцсети TikTok и теперь будет чаще снимать видео на радость поклонникам.