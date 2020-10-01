«Загугли звезду»: Ирина Слуцкая откровенно рассказала о неизлечимой болезни и личной жизни
Видео
Пьянки и любовные трагедии отца Михаила Ефремова
Видео

«В обалденном цвете «барби»: Брухунова продемонстрировала модную обновку

Пятая жена Евгения Петросяна обожает шопинг и новые наряды.

«В обалденном цвете «барби»: Брухунова продемонстрировала модную обновку
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova/

Молодая мамочка Татьяна Брухунова, которая только осенью перестала скрывать, что у них с Евгением Петросяном растет совместный сын Ваган, не отказывает себе в удовольствии модно и стильно наряжаться. Накануне девушка побывала на театральной премьере, где выгулила платье в мелкий цветочек. А на этот раз похвасталась новым жакетом.

«Выгуливаю свое новое пальто-жакет в обалденном цвете «барби», — рассказала Брухунова.

Девушка показала обновку в stories своего аккаунта в Instagram. Она призналась, что нарядилась для похода на «очень крутую выставку» в музей.

Кстати, Татьяна Брухунова всякий раз подчеркивает, что у нее нет стилиста, который бы помогал ей выбирать и составлять аутфиты. Поэтому над собственным стилем девушка работает исключительно сама, без посторонней помощи.

Тэги

Брухунова новостиБрухунова стильПетросян и БрухуноваТатьяна БрухуноваТатьяна Брухунова последние новости