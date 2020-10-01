«Я его считала близким другом»: Линда объяснила, почему рассорилась с Фадеевым

По словам певицы, в какой-то момент продюсер понял, что «гарантированные финансовые потоки меняют свое русло».

Певица Линда во время интервью проекту «Исповедь» объяснила, почему она поссорилась с продюсером Максимом Фадеевым. Вместе они создали сразу несколько знаковых хитов – «Ворона», Мало огня» и некоторые другие.

«Я его считала близким другом, мы в шутку называли друг друга брат и сестра. Мой папа дал нам все возможности: мы снимали клипы, которые хотели, мы шли на радио и ставили наши песни».

Линда

Как заметила Линда, в какой-то момент дружбе пришел конец. Однажды ее отец понял, что назревает кризис. Он предложил Фадееву переписать не него студию, чтобы тяжелые времена не затронули его компанию. Платить за ее содержание должен был дальше уже сам Фадеев.

В этот момент продюсер, как сказала Линда, понял, что «легкие гарантированные финансовые потоки меняют свое русло». Вскоре он просто пропал из жизни Линды, а когда снова вышел на арену, то стал распространять про нее слухи. Якобы она наркоманка. По словам Линды, Фадеев самовлюбленный тип, с которым сложно сотрудничать.

Напомним, что ранее Фадеев рассказывал: ему пришлось якобы уехать на время за границу. Всему виной преследование со стороны отца Линды.