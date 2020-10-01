На Максима Фадеева и «Мальфу» подали в суд за долги

На музыкального продюсера Максима Фадеева и его лейбл «Мальфа» подали в суд. Истец — российский бренд бытовой техники и электроники BQ, производящий смартфоны, телевизоры, плашеты и другую продукцию. Компания хочет взыскать долги с творческого объединения. Сумма не разглашается, но подразумевается, что речь идет о достаточно больших деньгах.

Известно, что партнеры заключили сделку в 2018 году, но одна из сторон не получила оговоренной прибыли от этого сотрудничества.

«К сожалению, представители лейбла на протяжении почти двух лет просили перенести исполнение обязательств по контракту, и в конечном итоге их не выполнили», – комментирует ситуацию гендиректор компании-истца Владимир Пузанов.

Добавим, что дело будет рассматриваться в Арбитражном суде Москвы. Напомним, год назад Макс Фадеев распустил практически всех своих артистов. Этому решению предшествовал ряд скандалов с авторскими правами на песни, исполняемые Наргиз Закировой, Олегом Майями и другими звездами, продвигаемыми продюсером.