«Новых творческих свершений»: Полина Диброва представила тещу звездного телеведущего

Модель Полина Диброва в Instagram поделилась фотографиями со своей любимой мамой, тещей звездного 60-летнего телеведущего Дмитрия Диброва. Любопытно, что на снимках женщина запечатлена в образе героини из нашумевшего в свое время фильма «Семейка Адамс».

«Мамуля всегда поддерживает меня, в любых идеях и начинаниях. Так я комментирую фотографии с вечеринки «Семейка Адамс», которые перед вами. Готова к любым перевоплощениям и вызовам. Мама! С днем рождения! Новых творческих свершений и побед. Сил и энергии, будь счастлива! Мы любим тебя». Полина Диброва

«Полиночка, поздравляем вашу маму. Она у вас активная и молодец», «Мамуля просто в великолепной форме. Интересно, а насколько лет она моложе вашего мужа?!» — стали интересоваться в комментариях пользователи.

Напомним, что Полина Диброва – четвертая жена телеведущего. Она младше своего звездного мужа на 29 лет. У пары трое сыновей – Илья, Федор и Александр.