«Любимая, с рождением!»: Евгений Миронов нежно поздравил Чулпан Хаматову с 45-летием

Актеры дружат уже много лет.

Актер Евгений Миронов в Instagram нежно обратился к своей коллеге по сцене — актрисе Чулпан Хаматовой. Первого октября она отмечает юбилей. Имениннице исполнилось 45 лет. На очень нежной и трогательной фотографии актриса скрестила руки на груди, а Евгений Миронов ее нежно приобнял.

«Любимая, с рождением!» — подписал он красивые кадры со своей давней подругой.

«С днем рождения, Чулпан!! Вы с Евгением — очень талантливые ребята», «Поздравляем чудесную Чулпан!! Счастья и хороших работ», «Как мило! Какие вы тут на фотографиях красивые», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Евгений Миронов является художественным руководителем Государственного театра наций. В этом же театре в качестве приглашенной актрисы порой на сцену выходит Хаматова. Знаменитость не только активно занимается развитием своей карьеры, но и ведет собственный благотворительный фонд.