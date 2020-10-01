«Говорят, понять — наполовину простить»: Крутой высказался о нашумевшей аварии с пьяным Ефремовым

Композитор вспомнил, как выступал с ним на одной сцене.

Наступивший октябрь навеял на музыканта Игоря Крутого ностальгию. На своей странице в Instagram он предался воспоминаниям о том, как выступал однажды с Михаилом Ефремовым на сцене. Композитор аккомпанировал актеру, играя мелодию «Ты в моем сентябре», а скандальный артист читал стихотворение Сергея Есенина.

«Как быстро все проходит… И наша любовь, и наш восторг, и поклонение любимым актерам, и сентябрь», — написал Крутой. И отметил: «Говорят, понять — наполовину простить. Не мне судить. Он сам себя, наверное, никогда не простит! Мне просто очень жаль еще одну затерявшуюся судьбу».

Музыкант подчеркнул, что не хотел бы вступать в дебаты по поводу ситуации, в которой оказался Ефремов, — устроил пьяную аварию в начале лета, в которой погиб человек. И все же считает его «внутри очень чистым парнем и не менее талантливым актером».

Напомним, суд отправил Михаила Ефремова за решетку в колонию общего режима на 8 лет. Известно, что заслуженный артист России сменил адвоката и подал несколько апелляций, чтобы снизить себе наказание.