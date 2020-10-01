«У него безумно любящая семья»: Разин разместил уникальный кадр Лепса с близкими

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram разместил уникальный архивный кадр, на котором можно увидеть музыканта Григория Лепса в обществе второй жены, дочек от разных браков и крохотным сынишкой.

«Очень уважаю и люблю семью моего земляка-сочинца Григория Лепса. У него очень талантливые девчонки и безумно любящая семья. Счастья им, здоровья и всего самого наилучшего! Группа «Ласковый май» очень уважительно относится к этой семье, и мы счастливы, что живем с ними в одном городе». Андрей Разин

Как заметил Разин, в России первого октября отмечается Международный день музыки. Он поздравил творческую семью Григория Лепса с этим праздником.

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Напомним, что у Григория Лепса есть дочь Инга от первого брака со Светланой Дубинской. Ей в этом году исполнится уже 36 лет. От второго союза с балериной Анной Шаплыковой у певца сразу трое детей — две дочки Ева и Николь, которые появились на свет с разницей в пять лет, и сын Иван. Сейчас мальчику уже десять лет.