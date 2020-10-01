«Добавит нам агрессии и конфликтов»: Андрейченко рассказала, чем грозит нынешнее полнолуние

Звезда советского кинематографа Наталья Андрейченко давно живет в Мексике. 64-летняя актриса всерьез увлеклась астрологией и разрабатывает собственные курсы по познанию «я». У себя в Instargam знаменитость регулярно делится астропрогнозами и предупреждает подписчиков, к чему стоит готовиться.

На этот раз Андрейченко рассказала про полнолуние. Луна в Овне, по мнению звезды, «добавит нам агрессии и конфликтов». Поэтому артистка дала несколько советов относительно предстоящих суток:

«До 18:13 (мск) 3 октября:

— не конфликтуем;

— ездим аккуратно;

— приводим в порядок дом, избавляемся от ненужного;

— дисциплинированно занимаемся конкретными делами;

— выполняем все, что наобещали;

— избегаем массовых скоплений людей», — написала Андрейченко.

Кроме того, звезда посоветовала найти баланс для себя, потому что настало то самое время, когда нужно принимать решения. И усидеть на двух стульях не получится – надо что-то менять.