«Добавит нам агрессии и конфликтов»: Андрейченко рассказала, чем грозит нынешнее полнолуние

Звезда советского кинематографа Наталья Андрейченко давно живет в Мексике. 64-летняя актриса всерьез увлеклась астрологией и разрабатывает собственные курсы по познанию «я». У себя в Instargam знаменитость регулярно делится астропрогнозами и предупреждает подписчиков, к чему стоит готовиться.
На этот раз Андрейченко рассказала про полнолуние. Луна в Овне, по мнению звезды, «добавит нам агрессии и конфликтов». Поэтому артистка дала несколько советов относительно предстоящих суток:
«До 18:13 (мск) 3 октября:
— не конфликтуем;
— ездим аккуратно;
— приводим в порядок дом, избавляемся от ненужного;
— дисциплинированно занимаемся конкретными делами;
— выполняем все, что наобещали;
— избегаем массовых скоплений людей», — написала Андрейченко.
Кроме того, звезда посоветовала найти баланс для себя, потому что настало то самое время, когда нужно принимать решения. И усидеть на двух стульях не получится – надо что-то менять.