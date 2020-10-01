Корчевников обнародовал архивную запись эпохи СССР, на которой поделился детскими мечтами

Борис Корчевников поделился в личном блоге своим первым интервью. Причем он выступал в качестве собеседника, а не журналиста. В кадре он предстал еще мальчиком. Будучи ребенком, артист очень уверенно держался перед камерой. Так, к примеру, будущий ведущий программы «Судьба человека» рассказал о своих планах на жизнь.

Оказывается, в прошлом Борис мечтал не только об актерской профессии, но и о режиссерской. И буквально грезил театром, который считал практически своим родным домом. А привела его во МХАТ мама Ирина Леонидовна Корчевникова еще в три года, в шесть лет он уже начал осознавать себя в этих стенах.

Его родительница работала в Московском художественном театре имени Чехова помощником Олега Ефремова, затем заместителем директора, поэтому с актерской профессией он знаком не понаслышке. С восьми лет стал играть в спектаклях, занимаясь в театре-студии у Олега Табакова. Всего на его счету около 10 детских ролей.