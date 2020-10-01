Петросян полгода прятал ребенка у тещи в Туле на малой родине Брухуновой

Юморист Евгений Петросян, который не так давно представил общественности своего сына Вагана, полгода скрывал ребенка в Туле, на родине своей молодой жены — 31-летней помощницы Татьяны Брухуновой. Рождение малыша не было зафиксировано ни в одном из департаментов столицы. Причем в провинции за Ваганом присматривала бабушка.

Как рассказал друг сатирика Леонид Натапов, Петросян не хотел, чтобы раньше времени о рождении мальчика узнала его бывшая жена — артистка Елена Степаненко. По словам Натапова, еще не известно, как бы все могло обернуться. Он не исключил, что Степаненко по-женски просто завидует Брухуновой, ставшей мамой, сообщает «Комсомольская правда».

«Сейчас мальчик подрос, живет в Москве, и за ним, помимо Татьяны и ее мамы, следят няни. Благо у Евгения Вагановича все хорошо с деньгами, дома у них есть небольшой персонал: домработница, няни».

Леонид Натапов

Напомним, что не так давно 75-летний сатирик огорошил общественность новостью о рождении Вагана. Юморист заверил, что ребенка родила Татьяна Брухунова. При этом многие сомневаются в этом. Возможно, его родила суррогатная мать. Во всяком случае никто из окружения Татьяны Брухуновой беременной ее не видел.