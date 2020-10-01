Собчак явилась на звездную вечеринку в свободном платье, подогрев слухи о беременности

С тех пор, как Ксения Собчак впервые вышла замуж, еще в 2013-м за Максима Виторгана, слухи о ее беременности то и дело всплывают в свете. Впрочем, один раз они все-таки оправдались, когда родился ее сын Платон от актера. При этом ранее светская львица не раз заявляла, что не хочет иметь детей.

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После заключения брака с Константином Богомоловым в 2019 году разговоры о беременности Собчак опять появляются вновь и вновь. И в последнее время уже не вызывают бурной реакции: люди привыкли, а тема не имеет продолжения. И вот Ксения Анатольевна решила опять подогреть слухи об «интересном положении», явившись на гала-ужин, посвященный премии GQ «Человек года», в свободном платье на тонких бретелях.

Одна из журналисток не выдержала и спросила блондинку, не означает ли наряд то самое – чего ждут тысячи ее почитателей уже не первый год.