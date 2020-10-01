«Не сразу получилось»: Поргина объяснила, почему Петросян с женой скрывали рождение малыша

Вдова актера Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина, заявила, что безумно рада за своего друга — 75-летнего сатирика Евгения Петросяна, который снова стал папой. По словам актрисы, молодая жена, 31-летняя помощница Татьяна Брухунова, действительно искреннее любит юмориста. Она, как выразилась Поргина, трогательно заботится о нем.

«Евгений Ваганович и Татьяна не хотели разглашать появление малыша, потому что он тяжело им достался, не сразу все получилось. Вспомните певицу Селин Дион, которая четыре года даже с помощью суррогатной матери не могла осуществить свою мечту». Людмила Поргина

Как заметила Поргина, она и сама жалеет, что в свое время они с мужем не родили второго ребенка. По ее словам, их отпугнула непростая ситуация в стране, которая сложилась в девяностые годы. Холодильники в домах людей были пусты, поэтому рисковать и рожать еще одного наследника Поргина и не торопилась, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что не так давно Евгений Петросян представил своего наследника общественности. Он опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой держит сына Вагана на руках. Причем малышу уже примерно полгода.