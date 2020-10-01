«Все нормально»: Давид Манукян опроверг слухи, что расстался с Ольгой Бузовой

Как отметил блогер, сейчас он просто хочет пожить своей жизнью.

Блогер Давид Манукян на гала-ужине по случаю старта голосования премии «GQ Человек года-2020» прокомментировал слухи о расставании с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Как известно, его вторая половинка по каким-то причинам удалила из соцсетей все их совместные снимки, сделанные в последние месяцы. Как сказал Манукян, они с Бузовой по-прежнему пара, чтобы про них не говорили.

«Все нормально. Когда мы снимаемся вместе, все говорят: «Смотрите, они хайпуют на своих отношениях!» Когда не снимаемся — снова то же самое. Поэтому здесь палка о двух концах. Я просто хочу немного пожить своей жизнью. Личное — это личное, а работа остается работой». Дава

Как отметил Дава, сейчас для него на первом месте стоит творчество. Дуэт, записанный с поп-королем Филиппом Киркоровым, тому подтверждение. Как отметил блогер, он предлагал многим звездам поработать вместе. При этом, что вполне естественно, далеко не все откликались. В этом он не видит ничего страшного, сообщает «Комсомольская правда».