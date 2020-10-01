Рудковская, облачившись в платье Chanel, предстала на вечеринке с Манукяном и Киркоровым

Накануне состоялся гала-ужин по случаю старта голосования премии «GQ Человек года – 2020». Отечественные звезды, соскучившись по светским мероприятиям, поспешили примерить самые стильные и дорогие наряды и явиться на вечеринку.

В числе звездных гостей оказалась Яна Рудковская, которая предстала на публике в неожиданной компании — с Филиппом Киркоровым и парнем Ольги Бузовой Давидом Манукяном (Давой).

«Неплохая компания, тем более, у них всегда «Роли» на руках», — прокомментировала свой пост блондинка.

Продюсер выбрала для выхода в свет черное платье Chanel с акцентом на талии, пышной юбкой, открытыми плечами и модными рукавами-баллонами.

Отметим, что король российской эстрады и блогер пришли на тусовку в смокингах. Начинающий рэпер предпочел его классический вариант, а вот опытный музыкант выбрал черно-белый креативный. Впрочем, прическу звезды, состоящую из косичек, тоже трудно назвать традиционной для российских мужчин.