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Михалкова в кожаном жакете оверсайз и ботфортах устроила дефиле на улице

Бывшая «пельмешка» предпочла тотальный образ для выхода в свет.

Михалкова в кожаном жакете оверсайз и ботфортах устроила дефиле на улице
Юлия Михалкова. Фото: https://www.instagram.com/mihalkova/

Юлия Михалкова после ухода из шоу «Уральские пельмени» занялась карьерой на телевидении в качестве ведущей «Детского КВН» на СТС, продолжила сниматься в юмористических проектах и занялась писательской карьерой. Ее книга «Не говори мужчинам «Нет!» о приключениях во время гастролей комедийного проекта имела успех.

Накануне бывшая «пельмешка» встретилась со своими читателями в Санкт-Петербурге. По дороге в книжный магазин на Невском проспекте звезда устроила красивое дефиле перед камерой.

Для выхода к своим поклонникам Юлия выбрала тотальный монохромный образ, собрав комплект одежды исключительно черного цвета. Она примерила кожаный жакет оверсайз с металлическими пуговицами, платье длины мини и сапоги ботфорты.

«Михалкова супер, и не важно, что ты ушла из «Пельменей»», «Как всегда неподражаемая», «В самом красивом самая красивая», «Звезда! Ей можно все!», «Восхищаюсь вами!! Успехов и процветания», — отреагировали на выход Михалковой ее почитатели.

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