Михалкова в кожаном жакете оверсайз и ботфортах устроила дефиле на улице

Юлия Михалкова после ухода из шоу «Уральские пельмени» занялась карьерой на телевидении в качестве ведущей «Детского КВН» на СТС, продолжила сниматься в юмористических проектах и занялась писательской карьерой. Ее книга «Не говори мужчинам «Нет!» о приключениях во время гастролей комедийного проекта имела успех.

Накануне бывшая «пельмешка» встретилась со своими читателями в Санкт-Петербурге. По дороге в книжный магазин на Невском проспекте звезда устроила красивое дефиле перед камерой.

Для выхода к своим поклонникам Юлия выбрала тотальный монохромный образ, собрав комплект одежды исключительно черного цвета. Она примерила кожаный жакет оверсайз с металлическими пуговицами, платье длины мини и сапоги ботфорты.