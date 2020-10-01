Была ли измена: бывшие пассии Тимати переругались, вспомнив прошлое с рэпером

Шишкова утверждает, что рэпер стал отдыхать с Решетовой, еще будучи в отношениях с ней.

На просторах интернет-пространства разгорелись нешуточные страсти из-за Тимати. Собственно, ссорятся две стороны: его бывшие пассии, родившие ему детей, — Алена Шишкова и Анастасия Решетова.

Блондинка опубликовала провокационный stories в Instagram, неожиданно сообщив, что ее благоверный изменял ей с брюнеткой еще в тот момент, когда она носила под сердцем его ребенка. Потом девушка удалила свой пост, но его многие успели сохранить. Не остался он незамеченным и для Решетовой. Та отреагировала так же — в истории микроблога.

«Не знаю, зачем Алена написала это. Мы с Тимуром ей говорили, как было, и не раз», — стала оправдываться Алена.

По ее утверждению, они сошлись в тот момент, когда дочке Юнусова было уже 4 месяца и в отношениях он ни с кем не состоял. Позже девушка сказала своим подписчикам, что усвоила этот жизненный урок и больше никогда не станет рассказывать фолловерам о своей частной жизни.

Напомним, недавно Тимати и Решетова сообщили о том, что они расстались. Пара воспитывает сына Ратмира. Музыкант оставил экс-возлюбленной квартиру, а сам перебрался в дом, который строил в качестве будущего семейного гнездышка.