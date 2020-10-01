«Любовь моя»: Мария Миронова впервые показала лицо сына в день его рождения

47-летняя Мария Миронова наконец-то решилась рассекретить лицо своего сына Федора. Народная артистка родила мальчика год назад в Греции и с тех пор тщательно скрывала его от глаз широкой публики.

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На опубликованных в социальных сетях фотографиях ребенок представал либо сзади, либо с прикрытым личиком. Но в канун дня его рождения актриса решила сорвать маски.

«Любовь моя, вот уже год, как ты пришел в этот мир!! Он пролетел так быстро и так неимоверно насыщенно благодаря тебе… Я пытаюсь поймать момент… бегу за ним… он ускользает… Поймала, а он уже прошел…» — написала она в личном блоге.

Свой пост она обозначила хештегами: #деньрожденияпрошел, #младшийсын.

Напомним, что у Мироновой также есть старший сын Андрей Удалов от первого мужа — телевизионного бизнесмена Игоря Удалова. Он пошел по стопам своих знаменитых предков и стал актером, в настоящий момент молодому человеку 28 лет.

Малыш Федя родился в браке с тезкой первого наследника Марии — бизнесменом Андреем. Его фамилию звезда тщательно скрывает. Все, что известно о нем: супруг работает на российско-японскую компанию, занимаясь развитием медицинских технологий. Дочь знаменитого советского актера Андрея Миронова ни разу не представляла мужа своим поклонникам и не появлялась с ним в свете. Это четвертый законный избранник артистки, она также была замужем за Дмитрием Клоковым, советником президента РАН, и актером Алексеем Макаровым.