Пашаев раскрыл детали сотрудничества с Ефремовым

Эльман Пашаев стал известен всей стране после скандального процесса над Михаилом Ефремовым. Актер получил восемь лет тюрьмы, а защитник лишился адвокатского статуса за многочисленные нарушения.

Тем не менее это не мешает ему работать. В беседе с kp.ru юрист отметил, что поток его клиентов серьезно вырос.

Теперь видеть Пашаева в защитниках мечтают люди из Латвии, Литвы, Лондона и Германии. И хотя правозащитник не может ходить в суд по уголовным делам, он по-прежнему может оказывать юридические услуги по гражданским и семейным вопросам.

Что касается работы с Михаилом Ефремовым, который после заявил, что «адвокат его подставил на восемь лет», то Пашаев своей вины не признает. Говорит, что актер лично настоял на его участии в защите.

«Так что выбрал меня сам Ефремов, никто не заставлял», — заключил юрист.

Относительно того, что на защитнике настояла Софья Кругликова, жена артиста, — это неправда. Оказывается, она изначально была категорически против такого помощника.

«Как я с ней вначале разговаривал, вы не представляете», — делится воспоминаниями Пашаев.

Но увидев, как женщина волнуется за судьбу мужа и старательно записывает все разговоры Ефремова, он переменил свое мнение и даже начал уважать Кругликову, сообщает телеканал «360».