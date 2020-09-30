«Как же так!»: дочь Софии Конкиной не может смириться с гибелью матери

Семья актера Владимира Конкина до сих пор не может прийти в себя после похорон Софии Кокиной. Дочь артиста была похоронена на Пятницком кладбище. На отпевании присутствовала и 11-летняя дочь погибшей. Алиса после смерти матери не будет жить с биологическим отцом. Об этом Владимир Алексеевич сообщил в эфире Первого канала.

По словам исполнителя главной роли в фильме «Место встречи изменить нельзя», родственники 32-летней погибшей не будут общаться с отцом Алисы. Мужчина никогда не проявлял должного внимания к девочке и не платил алименты. Также стало известно, что внучка Конкина не будет удочерена сыном артиста. Мужчине уже 70 лет, поэтому роль приемных родителей возьмут на себя его сын Святослав с женой.

Сама 11-летняя дочь Софии Конкиной не может поверить в смерть матери:

«Мама, как же так! Можно же ее как-то оживить».

Также Владимир Конкин заявил, что считает смерть его дочери насильственной.