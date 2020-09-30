Исхудавшая Марина Александрова объяснила, почему скрыла от всех коронавирус

Марина Александрова пришла в гости в студию «Вечернего Урганта». Своих поклонников актриса порадовала не только интересной беседой с ведущим, но и стильным внешним видом.

Для участия в программе Александрова создала элегантный образ. Она выбрала насыщенную алую юбку в пол и нюдовый базовый топ. Также актриса надела жакет, того же тона, что и топ. Стиль оверсайз скрыл стройную фигуру гостьи шоу, но при этом добавил интриги.

Акцент на тонкой талии был сделан благодаря широкому поясу юбки. А дополнили ансамбль туфли-лодочки в тон жакету. Волосы знаменитость собрала в низкий хвост, а свой образ дополнила крупной цепью, пишет сайт OA.

Нельзя не отметить, что гостья Ивана Урганта сильно похудела. Ее стройность граничит с анорексией и это последствия болезни. Оказалось, что Александрова перенесла коронавирус. Болезнь проходила тяжело, призналась она, но выносить подробности на люди актриса не стала, пишет Dni.ru.

Подписчики знаменитости остались очень довольны внешним видом своего кумира. Они отметили свежесть образа, а многие даже взяли его на заметку, чтобы воссоздать в своем гардеробе.

«Ящик не смотрю, но по такому случаю включил. Очень приятно было наблюдать за вами, ваш смех заразителен»,- оставляют комплименты в комментариях под снимком.

Что касается коронавируса, то актрису упрекнули за излишнюю скрытность.

«От своих подписчиков скрыли ковид, а может интеллигентно промолчали», — гадают поклонники.

Этот комментарий Александрова заметила и даже сказала пару слов в свою защиту.

«Зачем вас загружать проблемами», — оправдалась актриса.

А недавно актриса преподнесла поклонникам еще один сюрприз. Известно, что она не любит афишировать личное в Instagram. Но иногда она делает исключения и решает показать подросших наследников, пишет сайт argumenti.ru.