«Мой птенчик!»: Татьяна Навка запечатлела подросшую дочку в белом платье с кружевом

Татьяна Навка обычно работает круглый год. Она создает ледовые шоу, с которыми гастролирует даже летом. Но в этом году из-за пандемии коронавируса фигуристке пришлось коротать дни дома. Все выступления были отменены, поэтому летом она впервые за долгое время много путешествовала вместе с дочками: Сашей Жулиной и Надеждой Песковой. Также спортсменка старалась водить старшую наследницу в музеи и театры, когда они открылись.

На днях Навка посетила детский праздник. Она встретилась с друзьями и вывела в свет шестилетнюю Надю. Сама фигуристка подчеркнула фигуру юбкой-футляром с блестками и надела трендовые мюли, а ее дочка блистала в платье и жакете. Как оказалось, у спортсменки скопилось много фото девочки в красивых нарядах. Ими она поделилась 30 сентября, поздравив наследницу с днем ангела. Татьяна разместила в Instagram ряд фото с малышкой.

На нескольких кадрах Надя позирует в пышном белом платье с кружевом. Ее голову украшал элегантный ободок. Также мама запечатлела ее в шифоновом платье в цветочек и синем пальто с алым платком. На свежих фото видно, как у крохи отрасли волосы.