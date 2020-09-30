«Испугался провокации»: Роман Жуков объяснил, почему не позвал шестерых детей на свою свадьбу

В конце августа 53-летий Рома Жуков — звезда 90-х — женился на своей возлюбленной Ольге Илларионовой. Свадьбу отметили с размахом, но вот своих шестерых детей от Елены Жуковой исполнитель не позвал на торжество. Артист объясняет такое решение просто: испугался провокации. Тем более прецеденты уже были.
По словам исполнителя, однажды Елена попросила дочерей выкрасть личные фотографии Ольги Илларионовой. Непонятно для чего они потребовались отвергнутой супруге, но многодетный отец стал тщательнее присматривать за детьми, сообщает 5-tv.ru.
«Чтобы избежать подобного рода провокаций, не звали… Потому что мало ли, что можно ожидать вообще от нее», — оправдался Жуков.
Новобрачный настаивает, что еще отметит важное событие в компании наследников. Тем более с Ольгой Илларионовой дети хорошо ладят.
Старший сын Романа Жукова уже перебрался к отцу в съемную «трешку», а когда будет завершен ремонт в частном доме певца, намерен и дальше жить с отцом.
Конфликт между Еленой и Романом Жуковым длится уже давно. Еще до развода женщина выставила иск исполнителю в 50 миллионов рублей. Она считает, что музыкант должен не только выплачивать ей алименты на содержание шестерых детей, но и рублем ответить за клевету. У артиста по этому поводу своя позиция, которая полностью противоречит словам Елены, пишет сайт argumenti.ru.