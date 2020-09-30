«Испугался провокации»: Роман Жуков объяснил, почему не позвал шестерых детей на свою свадьбу

Зато теперь старший сын артиста живет с ним под одной крышей.

В конце августа 53-летий Рома Жуков — звезда 90-х — женился на своей возлюбленной Ольге Илларионовой. Свадьбу отметили с размахом, но вот своих шестерых детей от Елены Жуковой исполнитель не позвал на торжество. Артист объясняет такое решение просто: испугался провокации. Тем более прецеденты уже были.

больше по теме Рома Жуков женился на своей возлюбленной, которая выбрала для торжества белое платье с фатой Гости праздника устроили гулянье в престижном ресторанном комплексе в Московской области.

По словам исполнителя, однажды Елена попросила дочерей выкрасть личные фотографии Ольги Илларионовой. Непонятно для чего они потребовались отвергнутой супруге, но многодетный отец стал тщательнее присматривать за детьми, сообщает 5-tv.ru.

«Чтобы избежать подобного рода провокаций, не звали… Потому что мало ли, что можно ожидать вообще от нее», — оправдался Жуков.

Новобрачный настаивает, что еще отметит важное событие в компании наследников. Тем более с Ольгой Илларионовой дети хорошо ладят.

Старший сын Романа Жукова уже перебрался к отцу в съемную «трешку», а когда будет завершен ремонт в частном доме певца, намерен и дальше жить с отцом.

Конфликт между Еленой и Романом Жуковым длится уже давно. Еще до развода женщина выставила иск исполнителю в 50 миллионов рублей. Она считает, что музыкант должен не только выплачивать ей алименты на содержание шестерых детей, но и рублем ответить за клевету. У артиста по этому поводу своя позиция, которая полностью противоречит словам Елены, пишет сайт argumenti.ru.