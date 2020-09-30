Ивлееву пригрозили оштрафовать на 20 тысяч рублей за бутылку вермута

Анастасия Ивлеева не поладила с Федеральной антимонопольной службой. Вернее, блогер и не искала с ними контактов, антимонопольщики нашли ее сами.

Посмотрели один из роликов Анастасии, оценили творчество и выкатили блогеру предписание о нарушениях. Оказывается, девушка нарушила ФЗ «О рекламе», когда рассказывала о приготовлении коктейля.

Видео было записано в начале сентября 2020 года. Блогер демонстрировала процесс приготовления коктейля, а для него использовала известный вермут.

Все внимание зрителя было обращено на брендированный бокал и бутылку со спиртным, по которой очень легко угадывалась марка алкоголя.

«Блогеру выдано предписание о недопустимости дальнейшего распространения ролика, в котором содержатся кадры с брендированной бутылкой», — сообщили в пресс-службе УФАС по Ленинградской области .

Теперь звезде придется удалить видео, а в противном случае ей грозит штраф в 20 тысяч рублей, сообщает 5-tv.ru.

Ранее певец и экс-участник «Дома-2» Олег Майами заявил, что никогда не любил Анастасию Ивлееву. И хотя пара встречалась около полугода, это ничего не значило, пишет «ФАН».