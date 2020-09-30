«Я сильная, я справлюсь»: Анна Седокова поможет девушкам со стартом бизнеса

37-летняя певица заговорила о новом направлении в рамках своей благотворительной платформы.

Поп-исполнительница Анна Седакова сделала заявление о новом проекте во время концерта в студии «Авторадио». Телеведущая рассказала, что станет спонсором женских стартапов.

По словам певицы, на базе благотворительной платформы «Я сильная, я справлюсь» откроется новое направление поддержки желающим начать свое дело.

«Я хочу заявить впервые, что на базе моей благотворительной платформы «Я сильная, я справлюсь» буду помогать девочкам открывать и строить свой бизнес», — сообщила Седокова.

Несмотря на то, что певица знаменита своими громкими романами, он считает себя независимой от мужчин:

«Именно профессия, а не мужчины, спасала меня и помогала мне долгие годы».

Стало известно, что вначале актриса отберет троих кандидаток и предоставит им не только материальную поддержку, но и команду, а также личные связи.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова презентует новую книгу. Именно там знаменитость планировала поделиться новостью о фонде, но раскрыла все тайны раньше — в студии шоу «Мурзилки Live».

«Это история сильной девочки, которой пришлось стать сильной, чтобы выживать, но которая всегда верила в любовь», — сказала о своей книге певица.

Напомним, что недавно Анна Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. К слову, спортсмен присутствовал на выступлении жены и даже станцевал с Анной под их песню «Я всегда рядом».