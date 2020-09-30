«Чудовищная ситуация»: жюри отборочного тура «Детского Евровидения – 2020» высказалось о скандале вокруг конкурса

Финал Российского национального отборочного тура «Детского Евровидения – 2020» закончился, однако шум вокруг победителя конкурса не прекращается. В социальных сетях исполнительницу песни «Мой новый день» Софию Феськову обвиняют в нарушении правил вокального соревнования. Свой комментарий по поводу травли девочки в официальном обращении дала генеральный продюсер Академии Игоря Крутого Стелла Хачанянц.

«Происходит чудовищная ситуация с травлей ребенка, которая недопустима ни при каких обстоятельствах. В интернете унижают и оскорбляют девочку, ее родных и близких», — заявила Хачанянц.

По словам продюсера, в Интернете также были обнародованы фейковые претензии родителей других участников.

«Нам постоянно звонят и пишут родители других участников конкурса: говорят, что не делали никаких заявлений и в шоке от того, что сейчас происходит. С каждым годом мы прослеживаем тенденцию роста буллинга, не очень приятно, что это слово стало модным. Это — конкурс. И это не единственный конкурс, который проводит Академия Игоря Крутого. В конкурсах всегда есть победившие, есть и кто занял другие места», — отметила Хачанянц.

Напомним, ранее в подобной ситуации оказалась дочь певицы Алсу. Родителей Микеллы Абрамовой заподозрили в подкупе судей вокального конкурса «Голос. Дети» на Первом канале.