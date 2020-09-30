«Маленькая кокетка»: дочь Тимати привели к парикмахеру и угостили леденцом

Мама рэпера Симона Юнусова отвела внучку на стрижку перед съемкой. Проект, в котором участвует девочка, пока остается в тайне.

Публикация привлекла внимание аудитории в Instagram: подписчики поинтересовались, почему стрижкой не занялась бабушка и где была мама девочки.

«Бабуля сама не в состоянии такие волосики привести в порядок, «И опять как всегда мама не при делах». «Даже не может отвести дочку на стрижку», — возмутились неравнодушные зрители.

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В кресле парикмахера кроха была увлечена поеданием сладостей, этот факт также не укрылся от подписчиков:

«А леденец обязателен во время стрижки?» — недовольно спрашивают в комментариях.

Мать рэпера подчеркнула, что маленькую Алису постригли совершенно бесплатно, однако аудитория с недоверием отнеслась к словам Симоны Юнусовой:

«А ты попробуй откажи дочке Тимати», «Если бы вы не были мамой Тимати, ждали бы вас?».

На это родительница рэпера не могла не отреагировать:

«Какая глупость!», — возмутилась в ответ бабушка девочки.

Все же большинству фанатов пришелся по душе образ девочки:

«Красотка какая — вся в бабушку! Гены не скрыть», «Маленькая кокетка», «Очень стильная стрижка», «Хорошка такая», «Алиса такая лапочка!», «Юная прелестница», — растрогались поклонники.



Алиса Юнусова — дочь российского хип-хоп исполнителя Тимати. Девочка родилась во время отношений Тимура Юнусова со второй вице-мисс России 2012 года Аленой Шишковой.