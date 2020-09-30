«После второй волны карантина»: фанаты не узнали Волкову из-за «лишних» килограммов

38-летняя Екатерина Волкова не лишена чувства юмора. На этот раз актриса решила принять участие в челлендже: как и многие другие знаменитости, артистка обработала фотографию в специальном приложение. В итоге все члены семьи Волковой на снимке предстали с лишними килограммами. Звезда подписала пост шуткой:

«На холодильник с напоминанием, что после шести мы не едим…»

Фанаты актрисы тут же начали соревноваться в чувстве юмора:



«Фамилию нужно сменить: не Волковы, а Хомяковы», «Когда нет врагов и ужин некому отдавать», «К вам заходила Галина Ивановна Воронина?», «После второй волны карантина», «Когда холодильник твой самый лучший друг», «Звезды на карантине», «Семейство хомячков», «Объелись пельменей?», «Смешарики».



Далеко не все оказались готовы к таким метаморфозам: подписчики не сразу узнали артистку на снимке.

«Я даже сначала не поняла, кто это», «Я аж испугалась, думала вашу страницу захватили», «А я глазам не поверила», — признались фанаты.



Однако некоторые поклонники решили, что семья актрисы все равно выглядит мило: «Милашки-кругляшки» , — написали в комментариях. Многие заметили сходство дочери Волковой на обработанном снимке с известной советской актрисой Ириной Муравьевой: