«Вера и любовь – то, чего не хватает»: Бузова после слухов о расставании с Манукяном заговорила о личном

Певица и телеведущая Ольга Бузова в Instagram поздравила всех своих подписчиков с днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. При этом в своем посте она намекнула, что в ее личной жизни не все гладко.

«Я думаю, что вера, любовь и надежда — это то, в чем мы больше всего нуждаемся и чего нам всем сейчас так не хватает. Очень хочу, чтобы вы, мои дорогие, были счастливы, чтобы у вас все было хорошо! И для этого не так много нужно — просто любить и верить, делать добро и радоваться мелочам, беречь свою душу от всего плохого и быть благодарными». Ольга Бузова

Как заметила Бузова, миром все равно всегда будут править любовь, а добро в конечном итоге победит зло.

Напомним, что в последние месяцы ходят упорные слухи якобы Бузова и блогер Давид Манукян, с которым они были вместе около года, расстались. К примеру, яркая исполнительница по каким-то причинам удалила из социальных сетей их последние общие фотографии.