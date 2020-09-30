«Теряем мы умение любить и сострадать»: Тарзан намекнул на расставание с Королевой

Ранее культурист и музыкант Стас Костюшкин опубликовали в соцсетях игривое видео. Но шутка получилась с грустным оттенком.

Муж певицы Наташи Королевой, культурист Тарзан, в Instagram разместил видеозапись, которую адресовал музыканту и своему товарищу Стасу Костюшкину. Ранее, напомним, в Сети появилось их общее игривое видео. Обнажив свои рельефные торсы, они устроили танцы перед камерой. При этом бывший участник дуэта «Чай вдвоем» предпочел песню Наташи Королевой «Маленькая страна», а Глушко — хит своего партнера «Женщина, я не танцую».

«Спасибо, Стас, за все слова, но мораль сей басни такова. Что слишком велика цена уплачена природе, к сожалению. Ведь за умение говорить — теряем мы умение любить и сострадать. Теряем мы желание к прощению».

Тарзан

Ниже он расшифровал свое послание певцу. «Из переписки Тарзана и Стаса Костюшкина. Не уверен, что всем будет доступен смысл. Ведь понимание доступно не всем. Стас, спасибо за то, что еще не «эволюционировал».

Напомним, что Тарзан не так давно на всю страну признался в измене своей жене Наташе Королевой. Часть пользователей не верят в искренность его слов. Они считают, что звезды просто пиарятся.