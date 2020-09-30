В Сети появились кадры, на которых дочь Конкина выпила бутылку вина перед бассейном

32-летняя София Конкина захлебнулась во время плавания в фитнес-клубе.

Единственная дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина, сыгравшего роль Володи Шарапова в картине «Место встречи изменить нельзя», 32-летняя София Конкина, погибла. Девушка 22 сентября пришла на тренировку в фитнес-клуб, но захлебнулась и минуту пробыла под водой. Ее вытащили, реанимировали, но в себя она так и не пришла и позже скончалась в больнице.

Результат проведенной экспертизы показал наличие в крови Софии Конкиной 2,25 промилле алкоголя. Кроме того, в организме нашли снотворное, которое в сочетании с горячительными напитками может вызвать инсульт, высказалась адвокат семьи погибшей Юлия Нитченко.

В Сети появились кадры, что девушка действительно выпила. Причем целую бутылку вина прямо по дороге к фитнес-клубу. Telegram-канал «112» поделился фотографией с видеокамеры, на которой в руках дочери Конкина отчетливо виден алкоголь.

А вот как в организм девушки попало снотворное, правоохранителям еще предстоит выяснить. 29 сентября, в день похорон Софии Конкиной, было возбуждено уголовное дело. Убитый горем отец не исключает, что дочь отравили. И даже называет имя подозреваемого — бойфренда Софии, Михаила, с которым она жила последние три месяца.