«Рассматриваем версию с отравлением»: в гибели дочери Конкина подозревают ее жениха

29 сентября состоялись похороны погибшей дочери заслуженного артиста России Владимира Конкина, 32-летней Софии. Девушка несколько дней назад скончалась после того, как захлебнулась водой и провела минуту на дне бассейна в фитнес-клубе. Она пришла туда, чтобы поплавать, как это делала весь последний год.

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Результаты экспертизы, проведенной следствием, повергли в шок многих: в крови девушки обнаружен алкоголь и снотворное. Адвокат семьи погибшей, Юлия Нитченко, рассказала:

«Обнаружили диазепам. Это снотворное вместе с алкоголем может привести к инсульту. Мы рассматриваем версию с отравлением. Ранее сожитель Софии заявил, что вино она взяла в холодильнике, — приводит слова юриста «Комсомольская правда».

Безутешный отец не верит в случайность смерти единственной дочери. Он склонен подозревать бойфренда Софии, Михаила. Девушка переехала к возлюбленному три месяца назад, знакомы они были не так давно. Сам Конкин отметил, что на похоронах парень его дочери даже не подошел к нему, и покинул кладбище до того, как все закончилось.

Кроме того, артист подозревает мужчину в издевательствах над внучкой. Потому что 11-летняя Алиса призналась, что очень боится Михаила и просит родных не отдавать ее ему. «Будем настаивать на проведении психолого-педагогической экспертизы», — поведала адвокат «Комсомольской правде».